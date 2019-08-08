بتكلفة 31 مليون جنيه.. تطوير 5 أسواق عشوائية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء أعمال تطوير 5 أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس بتكلفة إجمالية 31 مليونا و698 ألف جنيه مقدمة من صندوق تطوير العشوائيات ولتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.





أوضح المحافظ أن خطة التطوير شملت سوق أبو عامر بالزقازيق أعلى ترعة أبو عامر بالزقازيق علي مساحة ٢١٥٠م٢ يستوعب ١٠٨وحدة بتكلفة ١٣مليون و١٢ألف جنيه وسوق الاشراف بالزقازيق أعلي ترعة المسلمية المردومة بالزقازيق علي مساحة ٥٤٠م٢ يستوعب ٢٩ وحدة بتكلفة ٤مليون و١٢٦ألف جنيه وسوق السكة الحديد بفاقوس أعلي ترعة السماعنة المردومة علي مساحة ٨٨٠م٢ يستوعب ٥٧ وحدة بتكلفة ٦ مليون و٥١٢ ألف جنيه.





بالإضافة الي سوق الساعة بفاقوس أعلي ترعة السماعنة المردومة علي مساحة ٧٧٠م٢ يستوعب ٣٨ وحدة بتكلفة ٤،١مليون جنيه وسوق العطار بفاقوس أعلي ترعة السماعنة المردومة علي مساحة ٦٩٠م٢ يستوعب ٣٧وحدة بتكلفة ٣،٨٤ مليون.



