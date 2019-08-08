إضراب الصيادين المصريين بالكويت.. الخارجية تكشف حقيقة لقاء السفير المصري

كشفت صحيفة " الراي " الكويتية اليوم الخميس، عن حقيقة لقاء وزير الخارجية الكويتي بالسفير المصري هناك على غرار أزمة إضراب الصيادين المصريين بالكويت.





ونفى مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد مسؤولين بالوزارة لقاء مع السفير المصري لدى الكويت طارق القوني بشأن إضراب الصيادين المصريين.





وقال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية المستشار أنس الشاهين، إنه لا صحة للمعلومات المتداولة في هذا الإطار نهائيا، موضحا أنه لم يتم عقد أي لقاء أخيرًا مع السفير المصري ولم يتم بحث موضوع قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أخيرا بشأن حوكمة مزادات الأسماك.





واستنكر الشاهين الأنباء المتداولة مؤكدًا أن أزمة الصيادين أمور تتم معالجتها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفق الأنظمة والقوانين المرعية في الدولة، داعيا إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.



