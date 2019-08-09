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يصل لـ مليون جنيه بدون ضمانات.. تعرف على مميزات القرض الشخصى من بنك CIB

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:54 ص
البنك التجاري الدولى
البنك التجاري الدولى
احمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم البنك التجاري الدولي لعملائه خدمة القرض الشخصى CIB، بمميزات وتسهيلات في السداد تصل إلى 120 شهرا وتمويل يصل لـ مليون جنيه كحد أقصى للتمويل.

مزايا القرض
قرض شخصي يبدأ من 5,000 جنيه مصري يصل إلى 1,000,000 جنيه مصري
سعر عائد مميز
تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض
مرونة فى فترة السداد تبدأ من 12 شهراَ إلى 120 شهراَ
إمكانية الاقتراض بضمان الودائع والشهادات
سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 180 فرع و أكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي

المستندات العامة المطلوبة
صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)
إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز ( بحد أقصى 3 شهور)

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل
فى حالة تحويل الراتب
لا يوجد مستندات إضافية

فى حالة عدم تحويل الراتب
خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور
فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة.
كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر
صورة من سجل تجاري ساري أو ما يعادله

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