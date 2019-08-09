يصل لـ مليون جنيه بدون ضمانات.. تعرف على مميزات القرض الشخصى من بنك CIB

يقدم البنك التجاري الدولي لعملائه خدمة القرض الشخصى CIB، بمميزات وتسهيلات في السداد تصل إلى 120 شهرا وتمويل يصل لـ مليون جنيه كحد أقصى للتمويل.



مزايا القرض

قرض شخصي يبدأ من 5,000 جنيه مصري يصل إلى 1,000,000 جنيه مصري

سعر عائد مميز

تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض

مرونة فى فترة السداد تبدأ من 12 شهراَ إلى 120 شهراَ

إمكانية الاقتراض بضمان الودائع والشهادات

سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 180 فرع و أكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي



المستندات العامة المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)

إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز ( بحد أقصى 3 شهور)



المستندات المطلوبة لإثبات الدخل

فى حالة تحويل الراتب

لا يوجد مستندات إضافية



فى حالة عدم تحويل الراتب

خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور

فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة.

كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر

صورة من سجل تجاري ساري أو ما يعادله

