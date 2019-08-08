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رياضة

لبحث سبل النهوض بالفريق .. قيادات كيان النصر للتعدين يجتمعون

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:20 م
قيادات كيان النصر
قيادات كيان النصر للتعدين يجتمعوا للنهوض بالفريق
رباب الهوارى
اجتمع قيادات ومسئولو النصر للتعدين لعمل بروتوكول تعاون بين رئيس القابضة، ورئيس شركة النصر للتعدين، ونائب رئيس النادي، للنهوض بالنصرللتعدين ورجوعه للدوري الممتاز من جديد.

وصرّح عمرو الطوخي ، نائب رئيس نادي النصر للتعدين والقائم بأعمال رئيس النادي ،في تصريحات لـ " صدى البلد"، بأنه سعيد للغاية ومتحمس لاجتماع رئيس الشركة القابضة الدكتور مدحت نافع، و رئيس الشركة النصر للتعدين، مجدي مفتاح،ونائب رئيس النادي ،حيث تعاهدوا على وضع خطة جديدة للنهوض بنادي النصر للتعدين و رجوعه للمنافسة والعودة سريعا لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز.

واختتم حديثه بأنهم قادرون علي النهوض بكيان النصر للتعدين ورجوعه لمكانه وسط الكبار بفضل تعاون مسؤولي الشركة القابضة وشركة النصر للتعدين والنادي وذكر أنهم تعاهدوا بأنهم علي قلب رجل واحد.

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