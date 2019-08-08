الزملوط يفاجئ مستشفى الخارجة العام في الوادي الجديد

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العامة وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .





حيث تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى واطمأن على الحالات الصحية للمرضى من خلال الأطباء المتواجدين في النوبتجية، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية .





وأشاد الزملوط بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وقرر منح مكافاة مالية للعاملين بقسم الاستقبال من أطباء وتمريض وعمال ، وذلك لانضباطهم في العمل وحسن استقبالهم ومعاملتهم الطيبة للمرضى والمترددين على المستشفى وذويهم.



