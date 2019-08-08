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محافظات

الزملوط يفاجئ مستشفى الخارجة العام في الوادي الجديد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:19 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجدي
منصور ابو العلمين
قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العامة وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .

حيث تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى واطمأن على الحالات الصحية للمرضى من خلال الأطباء المتواجدين في النوبتجية، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية .

وأشاد الزملوط بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وقرر منح مكافاة مالية للعاملين بقسم الاستقبال من أطباء وتمريض وعمال ، وذلك لانضباطهم في العمل وحسن استقبالهم ومعاملتهم الطيبة للمرضى والمترددين على المستشفى وذويهم.

ووجه الزملوط بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت والوحدات الصحية علي مستوي المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بتوفير الخدمة الصحية اللازمة للمرضى ، مشددا بأنه لن يسمح بالتقصير أو الإهمال فيما يخص صحة المواطنين أو التقاعس في تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والمترددين على جميع المستشفيات بالمحافظة.

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