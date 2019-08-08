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محافظات

إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:36 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
شاذلى عبد الفتاح
نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لـ 7 حالات، بجانب 8 حالات فورية.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء كانت بناء أو زراعية وذلك ضمن أعمال الموجه الثالثة عشر والتى يأتى تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

من جانبه أوضح العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأن هناك تعليمات مشددة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات المختصة لإزالة كافة أشكال التعديات أولًا بأول ، لافتًا إلى أن الحملة التى تم تنفيذها استهدفت إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمناطق قروى عنيبة بإجمالى 7 قرارات على مساحة 10 ألاف و105 أمتار مربعة، بجانب 8 حالات إزالة فورية بمساحة 8400 متر مربع.

وأوضح محمد البنا أن الحملة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب رئيس قروى عنيبة والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى .
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية عنيبة بنصر النوبة

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