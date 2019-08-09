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منوعات

بسبب خلاف بسيط .. زوج يسكب ماء مغليا على وجه زوجته .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
مريم صليب
استيقظت "أناستازيا شابوفالوفا" على حادث مريب شعرت و كأن أحدهم يسكب نيران على وجهها ، فتحت عينيها وجدت ما لم يكن يخطر حتى في خيالها .

وجدت زوجها يسكب عليها ماء مغلي ، هربت "انستازيا" سريعا من أمامه و لكنها وجدته خلفها مرة آخرى و سكب الماء المغلي على رأسها و رقبتها ، لم بكن أمامها أي حل سوى القفز من الشرفة .

توسلت الزوجة لأحد المارة لطلب الإسعاف لأنها كانت متعثرة في الحركة ، نقلت الزوجة إلى المستشفى و بعد التقرير الطبي الذي أثبت أن الحروق في جسمها وصلت إلى 20% من الجسم كله و هو حرق من الدرجة الثانية .

جدير بالذكر أن "أنستازيا" أشارت في تحقيقات الشرطة إلى أنهما كانا في الحديقة يتنزهان قبل الحادث بيوم واحد و لكن اختلفا على أمر بسيط يمكن حله بالتفاهم إلا أنه قرر أن يستخدم العنف .















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