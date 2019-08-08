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رياضة

الخميس الحاسم.. النني ينتظر قبلة الحياة مع آرسنال

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:35 م
محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال
محمد السعيد
بين صفقات تمت وأخرى فشلت، تتبقي ساعات قليلة ويغلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، لتكتفي جميع الفريق بتدعيماتها حتي يناير المقبل.

وسيغلق الميركاتو الصيفي في إنجلترا في السادسة مساء اليوم الخميس، ولا زالت العديد من الفرق تقوم بالتدعيمات استعدادا للموسم الجديد.

المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال، هو أكثر من يتمنى أن يمر الوقت ويغلق سوق الانتقالات ليستمر مع آرسنال حتى ولو مؤقتا.

ورفض النني العديد من العروض خلال الصيف الحالي آخرهم عرض جالاتا سراي التركي مفضلا البقاء داخل صفوف الجانرز.

ورغم رغبة آرسنال في بيع النني إلا أن اللاعب يرغب في البقاء داخل قلعة الجانرز أملا في الحصول على فرصة لإثبات نفسه للمدرب الفرنسي أوناي إيمري غير المقتنع تماما بإمكانياته.

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