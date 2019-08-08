تطهير 136 ترعة ومجرى مائي في الفيوم خلال يوليو

شنت مديرية الري بالفيوم، حملة مكبرة لتطهير الترع والبحار لإزالة العوائق والتعديات.



وأسفرت حملات تطهير الترع بمحافظة الفيوم خلال شهر يوليو 2019 عن تطهير حوالى 656,49 طولى بمختلف إدارات الرى بالفيوم لعدد 163 مجرى مائى بواقع 61 حالة بطول 272,44 كم طولى بدائرة رى شرق الفيوم، و74 حالة بطول 273 كم طولى بدائرة رى غرب، و21 حالة بطول 87 كم بدائرة صرف غرب الفيوم، و7 حالات بطول 24,5 كم بدائرة صرف شرق.



يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بضرورة المتابعة المستمرة والتشديد على أعمال تطهير الترع والمصارف بأنحاء المحافظة وإزالة المعوقات والإشغالات.



ففى دائرة رى شرق الفيوم، تم تطهير بحر الربع الصغير وبحر تلات الواطي وتطهير الكتلة السكنية بحر سنرو وبحر أبو جنشو وتطهير مسقة الهدير والكتلة السكنية لبحر أبو جنشو وتطهير مسقة الزيدية وتطهير بحر السرب وتطهير الكتل السكنية على بحر أبوكساه وتطهير بحر سيلا العمومي وتطهير بحر الحيار وتطهير بحر سنورس الشرقي وتطهير بحر الروبيات وتطهير بحر سنورس الشرقي .



وفي دائرة ري غرب الفيوم، تم تطهير مسقة الفرش وتطهير بحر الغرق وتطهير بحر قارون وتطهير بحر امتداد قارون وتطهير بحر النزلة وتطهير بحر البنات.



كما تم تطهير 30 حالة بدائرة الإدارة العامة لصرف شرق وغرب الفيوم، وتطهير مصرف أبو جنشوو مصرف داير البركة ومصرف رئيسي 1 ومصرف الطيور الكبير، كما تم إزالة 115 حالة مخالفات علي الترع والمصارف بواقع 51 حالة من ري شرق و64 حالة لري غرب الفيوم.