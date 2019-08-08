إطلاق أول موبايل أبلكيشن مجاني لخدمة الحجاج المصريين

وأشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 107 حالات للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 54 حالة بعد تمام شفائها وما زالت هناك 53 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.





وأوضح رئيس البعثة الطبية للحج أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ32 حالة بالمستشفيات السعودية بإجمالي 121 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم، الخميس، 43214 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم من بينها 38797 حالة مرضية بمكة المكرمة و4417 حالة في المدينة المنورة، وتتابع وزيرة الصحة أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.وقال الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إن البعثة تقوم بتكثيف الندوات والزيارات التوعوية والتثقيفية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية والماسكات لتجنب ضربات الشمس والإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها تزامنا مع قرب موعد أداء مناسك الحج، مؤكدا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.وكشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق أول تطبيق "موبايل أبليكيشن" خاص بالبعثة الطبية المصرية بمسمى "بعثة الحج المصرية- Egypt Hajj" لمساعدة الحجاج المصريين فى تلقي الخدمات الصحية وتعريفهم بالخدمات الطبية التى تقدمها البعثة بالأراضي السعودية.وأوضح المهندس أيسم صلاح أن التطبيق متاح مجاني، حيث يقوم الحاج بتنزيله عبر هاتفه المحمول ويبدأ تفعيله بإدخال رقم جواز سفره والرقم القومي ورقم هاتفه المحمول "السعودي" لسرعة وسهولة التواصل مع الحاج، خاصة في أوقت الطوارئ.وقال مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات إن الخدمات التي يقدمها التطبيق للحجاج هي "طلب الاستغاثة"، حيث يمكن للحاج من خلاله إرسال استغاثة فورية لغرفة عمليات وطوارئ البعثة الطبية، والتي تقوم بدورها بتحديد مكان صاحب الاستغاثة لتقديم المساعدة له، مشيرًا إلى أن التطبيق يتضمن أيضًا عددًا من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها أثناء موسم الحج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، هذا ويتضمن أيضًا التطبيق دليلا بأماكن العيادات الطبية للبعثة بكافة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.وأضاف أنه فور تسجيل الحاج لبياناته وتفعيل التطبيق ستقوم البعثة الطبية بإرسال إشعارات ورسائل توعوية متجددة طوال فترة تواجد الحاج بالأراضي السعودية على هاتفه المحمول لوقايته من أى أمراض معدية.