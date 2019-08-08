ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط سيارة تحمل 1000 لتر سولار بالقليوبية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:39 م
سيارة محملة بالسولار
سيارة محملة بالسولار
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط سيارة بفنطاس محملة بـ 1000 لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء بقليوب واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة توصلت التحريات الى انه اثناء قيام قوة من ادارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثانى الدائري وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط السيارة رقم ق د أ 6132 بيك أب بفنطاس قيادة عبدالخالق س ا " سائق بداخل محطة وقود التعاون الكائنة أسفل الطريق الدائري – دائرة قسم شرطة قليوب.

وذلك حال قيام العاملين بالمحطة بتعبئة الفنطاس الخاص بها بكميات من السولار تقدر بحوالي 1000 لتر بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للتربح منها.

تم التحفظ على السيارة وقائدها وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بقيامه بتجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للتربح منها.

بسؤال محمد ع م " عامل بالمحطة (لا يحمل تحقيق شخصية) أيد ما جاء بأقوال قائد السيارة المضبوطة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طعنة في الصدر.. عامل ينهي حياة سائق في مشاجرة بالجيزة.. صور صادمة

صابرة على الوجع.. ياسمين الخطيب تكشف عن معاناتها

طارق يحيى يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة بطل الصومال ودور شيكابالا

بناء على رغبة المواطنين.. مطعم يقدم بيتزا بالحشرات.. فيديو

فى قفص حديدى.. الآثار تكشف كواليس نقل مسلة رمسيس الثانى للعلمين.. فيديو

مرتضى منصور: طعنات في الظهر من بعض المنتمين للزمالك

بيان هام من المتحدث العسكري: تدريبات للقوات الجوية ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB

قطيعة بين أحمد فاروق الفيشاوي وابنته لينا.. تعرف على التفاصيل

قصة فتاة اشتراها رجل كـ عبدة وحكم عليها القاضي بــ 15 سنة سجنا

مرتضى منصور: طعنات في الظهر من بعض المنتمين للزمالك

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

هل الشاي باللبن يصيب بالسرطان.. الأعلى للجامعات يجيب | فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقفه من شكوى الفيفا ضد كهربا عقب عيد الأضحى

مقابل 2 جنيه.. كيف تورطت هند رستم في غرق بطلة سباحة بسبب صراع في النيل |نوستالجيا

اخبار الرياضة.. إيقاف بث قنوات بي أوت كيو.. محمد صلاح يتعرض للعنصرية.. رئيس الزمالك يكشف عن المدير الفني الجديد

من أوضة النوم إلى السجن.. حكاية سرقة صديقة شيرين سيف النصر لمجوهراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

بسيطة وأنيقة... 15 صورة تكشف أناقة يسرا اللوزي في عيد ميلادها