قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط سيارة تحمل 1000 لتر سولار بالقليوبية

تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط سيارة بفنطاس محملة بـ 1000 لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء بقليوب واخطرت النيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة توصلت التحريات الى انه اثناء قيام قوة من ادارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثانى الدائري وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط السيارة رقم ق د أ 6132 بيك أب بفنطاس قيادة عبدالخالق س ا " سائق بداخل محطة وقود التعاون الكائنة أسفل الطريق الدائري – دائرة قسم شرطة قليوب.





وذلك حال قيام العاملين بالمحطة بتعبئة الفنطاس الخاص بها بكميات من السولار تقدر بحوالي 1000 لتر بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للتربح منها.





تم التحفظ على السيارة وقائدها وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بقيامه بتجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للتربح منها.



