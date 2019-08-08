ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة آخر الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.8%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.5%.



وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 1.8%.