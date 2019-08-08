تفاصيل انفجار قاعدة عسكرية في شمال روسيا

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار خلال اختبار وحدة محركات صاروخية في قاعدة عسكرية شمال روسيا، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.



ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية أن مستويات الإشعاع في معدلها الطبيعي بعد الانفجار، ولم تنبعث مواد ضارة في الجو.



وكان انفجارًا قد وقع فى قاعدة عسكرية روسية نائية في قلب سيبيريا الاثنين الماضي، ما أحدث حريقا هائلا تسبب في إصابة 4 أشخاص على الأقل.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الانفجار اندلع في مستودع للذخيرة في القاعدة، على بعد ستة أميال من مدينة أخينسك العسكرية المغلقة في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.