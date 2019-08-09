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فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، تعرض للعديد من المواقف العنصرية، في مواقف مختلفة منذ احترافه كرة القدم بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح تعرض للعنصرية من جماهير تشيلسي عند انتقاله للعب بالدوري الإنجليزي في بداية مشواره، تلك العنصرية لم ترحم محمد صلاح حتى في ظل تألقه مع نادي ليفربول الإنجليزي.

إلا أن محمد صلاح وجد الطريقة المناسبة للرد على تلك التصرفات غير الحضارية، واستخدم أسلوب مختلف لمواجهة العنصرية.

من خلال الفيديوجراف شاهد كيف رد محمد صلاح على عنصري الجماهير الإنجليزية.

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