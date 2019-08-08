طوارئ في مستشفيات جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى

وشدد رئيس جامعة بنها على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام العيد في جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين عليها





وقال الدكتور جمال السعيد إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمه خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة أن المستشفى يقدم خدماته ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع الأقسام العلاجية والاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.وأوضح الدكتور جمال السعيد أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، والتأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، مشددا على أهمية معاملة المرضى وذويهم بطريقة حسنة، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم