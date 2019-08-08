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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ سارة الشامي.. ومتابعوها: إيه القمر ده

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:52 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة سارة الشامى صورة جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلّقت سارة الشامى على الصورة قائلة: "غارقة فى شمس الصيف".

وحازت صورة سارة الشامى على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "قمر والله ـــ ماشاء الله ــــ ربنا يحميكى".

يُذكر أن آخر أعمال سارة الشامى هو مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال ومحمد رياض، والذي تم طرحه في رمضان 2018.

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