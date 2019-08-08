شاهد.. أحدث ظهور لـ سارة الشامي.. ومتابعوها: إيه القمر ده

نشرت الفنانة سارة الشامى صورة جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلّقت سارة الشامى على الصورة قائلة: "غارقة فى شمس الصيف".
وحازت صورة سارة الشامى على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "قمر والله ـــ ماشاء الله ــــ ربنا يحميكى".
يُذكر أن آخر أعمال سارة الشامى هو مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال ومحمد رياض، والذي تم طرحه في رمضان 2018.
وعلّقت سارة الشامى على الصورة قائلة: "غارقة فى شمس الصيف".
وحازت صورة سارة الشامى على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "قمر والله ـــ ماشاء الله ــــ ربنا يحميكى".
يُذكر أن آخر أعمال سارة الشامى هو مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال ومحمد رياض، والذي تم طرحه في رمضان 2018.