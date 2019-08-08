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محافظات

في الشرقية.. إزالة 90 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:49 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال إزالة 90 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمركزي أبو حماد وفاقوس ،حيث تمت إزالة 46 حالة تعد بمساحة 7 أفدنة و22 قيراطا و12 سهما (أراضي زراعية) و30 حالة إزالة بمساحة 7168م (أرض مباني) بناحية مركز أبو حماد. 

وقال المحافظ في بيان، الخميس، أنه أثناء تنفيذ 44 حالة ازالة بمساحة 54 فدانا و5 قراريط و15 سهمًا بناحية مركز فاقوس قامت جميع الحالات بتقديم إقرارات لسرعة تقنين أوضاعهم، وذلك ضمن فاعليات الموجة الـ (13) لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة (زراعية – مبان) واستردادها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق دائرة المحافظة مشددًا علي استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية لتنفيذ جميع قرارات الازالة المستهدفة خلال الموجة الـ (13) دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بكل قوة وحزم.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإزالة المخالفات من المهد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.

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