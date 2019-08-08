الأسواق اليوم.. سعر الدولار اليوم 16.50 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 بـ 680 جنيها.. استقرار أسعار الخضراوات والأسماك في سوق العبور

الأسواق اليوم

الدولار بـ 16.50 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-8-2019

عيار 21 بـ 680 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 8 -8- 2019

قشر البياض بـ 64 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 8-8-2019

كيلو الليمون بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-8-2019

استقرت أسعار العملات أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 8 أغسطس 2019، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5042 جنيه للشراء و16.6042 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو نحو 18.4698 جنيه للشراء و18.5850 جنيه للبيع.وسجل الجنيه الاسترلينى نحو 20.0179 جنيه للشراء و20.1375 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.9013 جنيه للشراء و17.0072 جنيه للبيع.وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.5626 جنيه للشراء و15.6614 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.3398 جنيه للشراء و2.3550 جنيه للبيع.فيما استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس 8 أغسطس 2019، على ارتفاعه أمس، الأربعاء، حيث ارتفع سعر الجرام بمعدل 7 جنيهات.وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها.كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5424 و5440 جنيها.وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 و712، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 جنيها إلى 389 جنيها.وصعدت أسعار الذهب 1 بالمائة أمس، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت جرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.من جانب آخر، استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 بسوق العبور، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و10 جنيهات.وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.90 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.وسجلت الفاصوليا من 20 لـ30 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيها.وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.وبالنسبة لأسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات.وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ10 جنيهات، الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 14 لـ 24 جنيها.وبلغ سعر البرقوق سانتا روزا 25 جنيها، وسعر البرقوق المستورد 22 جنيها، والشمام 6 جنيهات، والجريب فروت 15 جنيها.بينما استقرت أسعار السمك اليوم، الخميس الموافق 8 -8-2019، بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة.وسجل كيلو البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.وسجل كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 140 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.