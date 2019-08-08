وزير الدفاع اللبناني: سنسلح الجيش لحماية المنطقة الاقتصادية البحرية

ولفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على التحضير لفتح باب التقدم بالعروض أمام الشركات التي ستبيع السفن الحربية والطيران المروحي الحربي للجيش اللبناني، مضيفًا: "سنبحث عروض الأسعار بوضوح وشفافية تامة، فنحن لا نستطيع إقرار صفقة ما وشراء الأسلحة ببساطة، ونحن اتفقنا مع الجانب الفرنسي على الخطوات التي يجب أن نقوم بها للمرحلة المقبلة في سبيل الإسراع في مسار القرض المعروض على لبنان وصولًا إلى شراء الأسلحة".





قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن هناك خطة لتمويل احتياجات الجيش وتسليحه من فرنسا وإيطاليا ودول أخرى، عبر قروض ميسرة، حتى يكون جاهزًا لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط والتي سيتم استخراج الغاز والنفط منها، وهو الأمر الذي يتطلب تقوية سلاحي البحرية والجو.وأشار وزير الدفاع اللبناني -في حديث لمجلة (الأمن العام) الصادرة عن جهاز الأمن العام اللبناني في عددها لشهر أغسطس الجاري- إلى أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى لبنان مطلع شهر يوليو الماضي، كانت بهدف تسريع ملف تعزيز سلاحي البحرية والجو بالجيش اللبناني، وبحث كيفية الحصول على المساعدات والتسليح المفيد للجيش.وأكد أنه يسعى لدى المجتمع الدولي للحصول على مزيد من المساعدات لصالح الجيش، خاصة في مجال التسليح، لافتًا في نفس الوقت إلى عدم القبول أن يكون هذا التسليح مشروطًا، وأن الجيش لن يقبل أن يملي عليه أحد أية شروط في مقابل تسليحه أو تدريبه أو تطويره.