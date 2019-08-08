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سيارات إسعاف وطائرات هليكوبتر لنقل المرضى المنومين إلى المشاعر المقدسة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:15 م
سيارات اسعاف لنقل
سيارات اسعاف لنقل الحجاج المرضى للشعائر
نادر غازى:
قامت الشئون الصحية بالمدينة المنورة صباح اليوم الخميس بتسيير قافلة تفويج الحجاج الأولى من المرضى المنومين، وتضم القافلة 23 حاجا بالإضافة إلى حالة واحدة تم نقلها بواسطة الهليكوبتر الطائر وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الطيران في التفوج.

وترافق القافلة 30 مركبة إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة حيث أشاد الحجاح المرضى بالخدمات الصحية المقدمة لهم، مثمنين عناية ورعاية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، منوهين بما لمسوه من خدمات لا توصف من قبل جميع الجهات وفي مقدمتها الكوادر الطبية والتمريضية.

وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لكل القائمين على خدمتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم ، مشيرين إلى فرحتهم الغامرة بتهيئة وتذليل كافة العقبات لهم لتأدية مناسك الحج رغم ظروف المرض.

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