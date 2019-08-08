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محافظات

في 24 ساعة.. 34 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:49 م
ميناء
ميناء
أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بلغت 34 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي -في بيان اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وغادرت 6 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى.

يأتي ذلك بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

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