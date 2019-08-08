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المجلس العسكري السوداني يطلق سراح 3 من رموز نظام البشير

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:55 م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني يطلق سراح 3 من رموز نظام البشير
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن السلطات المختصة أطلقت مساء أمس، الأربعاء، سراح 3 أشخاص من رموز نظام البشير وهم؛ النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، بكري حسن صالح، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، إلى جانب رجل الأعمال، طارق حمزة.

ولم تُوضح السلطات أسباب اعتقال القيادات أو الإفراج عنهم.

وفي 24 من يوليو الماضي، أعلن المجلس العسكري اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين، قائد قوات الدفاع الشعبي، على خلفية "محاولة انقلابية فاشلة بخلاف الأولى ضد المجلس العسكري السوداني".

واعتقل المجلس إثر هذه المحاولة عدد من ضباط القوات المسلّحة وجهاز الأمن بجانب قادة من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، من بينهم هؤلاء الأشخاص الثلاثة.

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