الثقافة تحتفل مع المصريين بعيد الأضحى المبارك.. 12 عرضا مسرحيا يجوب المحافظات .. 9 حفلات للأوبرا بمسارحها .. وفعاليات متنوعة للثقافة الجماهيرية

أعدت قطاعات وزارة الثقافة ، برنامجًا متنوعا وثريًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال أنشطة وفعاليات تقام فى جميع انحاء الوطن وتهدف إلى إبراز دور الإبداع فى تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع كما تؤكد على اهمية الرسالة السامية للفكر والفن.



• دار الأوبرا المصرية



تنطلق عقب عيد الاضحى المبارك فعاليات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " فى الثامنة مساء الجمعة 16 اغسطس وتستمر حتى 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند ، مى فاروق ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، التونسية غالية بن على ، محمد محسن ، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته كما يتم تكريم 9 شخصيات ساهمت فى إثراء الحركة الفنية فى مصر والوطن العربى هم سامى فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار عضوا مجلس أمناء اوبرا الاسكندرية ، اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الاسبق ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، مصمم الاستعراضات الكبير على الجندى ، الموسيقار محمد على سليمان ، الدكتورة نيفين المحمودى المدير الفنى لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية ، الفنان الكبير سمير صبرى ، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".



كما تبدأ فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مساء الأحد 18 اغسطس وتشمل 42 حفل لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب هم مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار اجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة اوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الاجيال ، اوركسترا ساوند تراك ، اوركسترا النور والامل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة ايقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا ، وتكرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطربون علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، عارضة الباليه سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني ، عبده ابو المجد احد مؤسسى المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الادارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة .



• البيت الفنى للمسرح



يعمل البيت الفني للمسرح خلال عيد الاضحى المبارك بكامل طاقته حيث يقدم ١٢ عرض مسرحى ، ففى التاسعة مساء يعرض على المسرح القومى " المتفائل" من انتاج فرقة المسرح القومى ومستلهم من رواية كانديد لفولتير ، إعداد و إخراج إسلام إمام وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي .



وتقدم فرقة مسرح الغد في التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض " الحادثة" تأليف لينين الرملي ، إخراج عمرو حسان ، بطولة ميدو عبد القادر ، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.



و تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين بقاعتيها فى مسرح الطليعة في العتبة حيث يعرض بقاعة زكي طليمات في السادسة مساء ثاني و ثالث و رابع أيام العيد مسرحية " يوم أن قتلوا الغناء " تأليف محمود جمال حديني وإخراج تامر كرم وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، موسيقى فؤاد ، واعتبارًا من خامس أيام العيد تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور في السابعة مساء عرض " نوح الحمام" تأليف و إخراج أكرم مصطفى وبطولة سوين ربيع ، حاتم عزت ، نشوى حسن ، أحمد مجدي .



أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها فيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء عرض " بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، و بطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة إبدأ حلمك ، وعلى مسرح ملك برمسيس يقدم عرض " مترو" في الثامنة مساء تأليف محمد فضل و إخراج عادل رأفت وبطولة أحمد عثمان ، شريهان قطب ، خالد شرشابي وأحمد عمار.



و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " رحلة الزمن الجميل" في السابعة مساء على مسرح العرائس بالعتبة ، تأليف و أشعار يحيى زكريا ، فكرة وإخراج محمد نور ، اما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض " زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي ، و اخراج محمد حجاج وبطولة سيد جبر ، هدى هاني ، حمدي العربي ، فادي خفاجة.



كما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة عرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة حيث تقدم في الرابعة عصرا على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر عرض "ست الدنيا" تأليف و أشعار بلال إمام ، إخراج ميدو آدم وبطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد ، هيثم حسن، مريم نصر ، بينما تقدم في التاسعة مساء على مسرح السلام عرض "أوبرا بنت عربي " تأليف ياسمين فرج وإخراج هشام على وبطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي ، محمد السعداوي ، هاني عبد الحي.



أما بمحافظة الاسكندرية واعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تفتتح فرقة مسرح الإسكندرية في السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض حكايات السندباد تأليف وموسيقى محمد مصطفى ، إخراج أحمد السيد وبطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع .



وفي محافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات و طوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث في التاسعة مساء بممشى النصر بالغردقة عرض ولاد البلد وذلك ضمن خطة تجوال مسرح المواجهة والتي تنظمها شعبة التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث ، العرض تأليف مصطفى سليم ، إخراج محمد الشرقاوي ، و بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري ، وائل مصطفى ، عادل يوسف ومجموعة من شباب الفنانين .



• المركز القومى لثقافة الطفل



ينظم المركز القومى لثقافة الطفل عدد من الفعاليات لرواد الحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب وذلك في السادسة مساء الأربعاء والخميس 14 و15 أغسطس بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة وتتضمن المسرح الأسود - السيرك - فرقة كورال أطفال الحديقة - الأراجوز - فرقة المسرح بالحديقة وبعض الاسكيتشات مقدمة من فريق ذوى الهمم التابع للحديقة - عرض فيلم الخروف شون إضافة إلى مجموعة من الورش الفنية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية منها الطباعة - إعادة تدوير الخامات - تصميم كروت التهئنة الخاصة بالعيد - الرسم على الوجه – الى جانب ندوة بعنوان "عيدك بصحة" وأيضا لقاء مع أحد كتاب الأطفال .



• البيت الفنى للفنون للفنون الشعبية والاستعراضية



أما البيت الفني للفنون الشعبية يقدم برنامجا متنوعا للجمهور خلال العيد حيث يستمر العرض المسرحي "اليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة من إنتاج فرقة تحت 18 وبطولة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوى، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبد المعبود، حور الشاذلي ،تأليف وإخراج محسن رزق ، إلى جانب العرض الاستعراضي الغنائي "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية وبطولة ايمان البحر درويش وشرين ، والعرض الغنائي الاستعراضي "كفر أبو حته" على مسرح مدينة جمصة بطولة ماهر سليم واخراج الفنان حسن سعد ، وبقاعة صلاح جاهين يقدم عرض منوعات العيد ويتضمن فقرات للسيرك القومي ، عرائس ، تنورة واغاني للفرقة القومية للفنون الشعبية ، كما يستمر السيرك القومي في تقديم عروضه وفقراته المميزة بالعجوزة وجمصة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب .



• الهيئة العامة لقصور الثقافة



وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية بالقاهرة والمحافظات بمواقعها العديدة والمقرات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني حيث يقدم عرض فني لفرقة الاراجوز بدار الرعاية الاجتماعية بالجيزة إضافة إلى عروض الساحر والتنورة وورش الرسم على الوجه وتصميم الاضحية باستخدام الصوف والخيط ، عرض فني لفرقة القناطر للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة الجيزة ، إلى جانب عدة فعاليات بمكتبة طفل أحمد عرابي بالتعاون مع مكتبتي الدقى وطفل المنيرة الغربية ، حفل لفرقة المنوفية للفنون الشعبية بحديقة الطفل بشبين الكوم ، عروض مسرحية مميزة لنوادي المسرح وهي "الليلة نحلم" ، "تسمحيلي بالرقصة دي" ، "مدينة التلج" و"ضفاير" وذلك على مسرح قصر ثقافة دمياط



أما في البحر الأحمر فتنظم احتفالية يشارك بها فرقتى التنورة واطفال الغردقة للفنون الشعبية إلى جانب امسية شعرية ومسابقات ثقافية بالنادي الاجتماعي بالغردقة ، وفي القليوبية تقدم فرق الموسيقى العربية عروضها الفنية بقصري ثقافة بهتيم والقناطر الخيرية وعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بالمسرح المكشوف بقصر الثقافة ، وبطنطا تقدم فرقتى الغربية للفنون الشعبية و كفر الزيات للموسيقى العربية عروضهما الفنية بالمركز الثقافي بالمدينة ، اما بكفر الشيخ فتقام عروض فنية للآلات الشعبية بالحامول ، دسوق ، فوه ومطوبس .