فى ذكرى ميلاده.. رد فعل أبو بكر عزت حينما سقط بنطلونه على المسرح.. فيديو

تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان القدير أبو بكر عزت، الذى قدم عددا من الأعمال الفنية، سواء فى السينما والمسرح والتليفزيون، حظى من خلالها باحترام وحب المشاهدين.



وفي لقاء تليفزيونى له مع رسام الكاريكتير رمسيس، في البرنامج الشهير قديمًا «يا تليفزيون يا»، حكى الفنان الراحل أبو بكر عزت، موقفًا طريفًا، حدث له على المسرح، خلال تقديمه رواية «سنة مع الشغل اللذيذ»، التي استمرت وقتا طويلا.



وقال أبو بكر عزت في لقائه، إنهم لم يلاحظوا تهالك الملابس بعد مرور فترة طويلة على العرض المسرحي، مشيرًا إلى أنهم كانوا يلبسون ملابس من نوع معين تتناسب مع رواية المسرحية، وكان لابد من تجديدها فى نهاية كل عام.



وأضاف أبو بكر عزت أنه تفاجأ بأن «استيك البنطلون» تهالك، وفي أحد المشاهد التي تطلبت منه أن يصيح بصوت عالٍ، انفلت الـ«استيك»، وكاد البنطال أن يسقط أمام الجمهور، ما أجبره على أن يقوم بإمساك بنطاله بيده طوال الوقت أمام الجمهور.