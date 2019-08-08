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تفاصيل مثيرة.. منفذ إطلاق النار في أوهايو دعا أصدقاءه إلى حفلة القتل الجماعي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:50 م
كونور بيتس منفذ إطلاق
كونور بيتس منفذ إطلاق النار في أوهايو
أحمد محرم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل جديدة مثيرة عن حادث إطلاق النار الجماعي، الذي وقع الأحد الماضي بمدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم مرتكب الجريمة وأخته وأحد أصدقائه، فضلا عن إصابة 26 آخرين.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المنفذ كونور بيتس هاتف العديد من أصدقائه لكي ينضموا إليه في نزهة بالمدينة، تلك النزهة التي تحولت إلى مذبحة بعد فتحه النار من سلاح آلي على أخته وصديقه وعدد من رواد ملهى ليلي.

وقال أحد أصدقاء كونور بيتس إنه دعاه مع مجموعة أخرى من أصدقائه للانضمام إليه ليلة ارتكاب جريمته، وإن لم يستطع فهم دوافعه للإقدام على مثل هذا العمل الغريب.

وأوضح صديق بيتس أنه عرف الأخير منذ فترة طويلة، وكان شخصًا مهذبًا وذكيًا ومرحًا، وبالرغم من أن حسابه على "تويتر" يشي بميول يسارية فإنه لم يكن يناقش أمور السياسة بعنف وكان لديه أصدقاء يمينيون.

وأضاف الصديق الذي رفض الكشف عن اسمه: "لم أعرف قط أنه قادر على الإتيان بما فعله. إنني أتساءل الآن عما إذا كان قد أصيب بنوع من الانهيار أو أن هناك نسخة أخرى من كونور لم أعرفها".

وعُرف عن بيتس - 24 عامًا - مناهضته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسلطات الأمريكية، وقد طُرد من المدرسة الثانوية بعد اكتشاف ميوله العنيفة، حيث كتب قائمة بالأشخاص الذين رغب في قتلهم أو إيذائهم، لكنه لم يكن ذا نزعات عنصرية أو سياسية متطرفة.

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