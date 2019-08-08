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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة العرض الفرنسي للتعاقد مع وليد أزارو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:49 م
أزارو
أزارو
عبدالحكيم ابو عليم
كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة العرض المقدم من نادي بوردو الفرنسي لضم اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق.

وكانت تقارير صحفية أفادت برغبة النادي الفرنسي في التعاقد مع اللاعب المغربي، مقابل 3 ملايين يورو.

ونفى مصدر من الأهلي، وصول أي عرضًا لأزارو خلال هذه الفترة، واصفًا تلك الأنباء بالشائعات.

وذكر أن أزارو تم قيده محليًا وأفريقيًا للموسم الجديد لذلك صعب التخلي عنه، لكن في حال تلقيه عرضًا ضخمًا ستدرس الإدارة الموافقة على بيعه هذا الصيف.

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