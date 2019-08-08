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اقتصاد

البنك الأهلي يحصل على ترخيص نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:59 م
محمد عمران رئيس الرقابة
محمد عمران رئيس الرقابة المالية
أ ش أ
وافقت هيئة الرقابة المالية على منح البنك الأهلي، ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة المصرية.

وقال مصدر في هيئة الرقابة المالية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- إنه تمت الموافقة على طلب البنك الأهلي، فور تقدمه بالمستندات المطلوبة، وذلك في ضوء سياسة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وقالت مصادر في سوق المال إن دخول البنك الأهلي في مجال الترويج والاكتتابات بالبورصة، يعكس التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية.

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