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عثر على جثته مطعونا.. أول رد من حماس بعد خطف وقتل جندي إسرائيلي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:12 م
بعد خطف وقتل جندي
بعد خطف وقتل جندي إسرائيلي .. أول رد لـ حماس
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية أول رد فعل لـ حركة حماس عقب خطف جندي إسرائيلي وقتله في مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم فى الضفة الغربية، حيث عثر الجيش الإسرائيلي على جثته وبها عدة طعنات.

وأشادت حماس بمنفذي عملية قتل الجندي الذي عثر على جثة في مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم.

ودعت الحركة في بيان لها، السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني بشكل كامل، والبدء بمقاومة حقيقية وفعلية على الأرض، وتوجيه الجماهير نحو حالة نضالية شعبية يكون عنوانها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

ودعت إلى مواصلة احتضان المقاومين، لما لها من أثر طيب على المقاومة، حيث كانت بيوت أبناء الشعب مفتوحة لهم تحتضنهم وتدافع عنهم حتى الرمق الأخير.

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