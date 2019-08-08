بطريقة سهلة.. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، طريقة تحضير طاجن اللحمه بالبصل.



وتضمنت مقادير طاجن اللحمه بالبصل، لتحضيرها لـ عيد الاضحى 2019 كالتالي:



لحمة مكعبات

بصل جوليان

ملح وفلفل

رشة قرفة

بهارات لحمة



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة طاجن اللحمه بالبصل،لتحضيرها لـ عيد الاضحى 2019 خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

