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تعليم

لتقليل الاغتراب.. إقبال كبير على مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
همت الحسينى
شهد مكتب التنسيق والتحويلات الرئيسى بالجامعة اليوم الخميس، اقبالًا كبيرًا من الطلاب وذلك تزامننًا مع بداية مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة, والتى من المقرر لها ان تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 اغسطس الجاري.

وأوضح بيان، الخميس، أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, اشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب, محمود فرج مدير عام شئون التعليم والطلاب, الدكتور وليد الطنطاوي مدير مكتب التنسيق بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد عطية، إلى أنه تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%), حيث تقدم الجامعة ثلاثة معامل مجهزة بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الانترنت لتسهيل مهمة الطلاب للدخول لموقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، مع تقديم الدعم الفنى من خلال العاملين بقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوي الى أن مكتب التنسيق يقدم خدمات التحويلات من كليات مناظرة, ونقل القيد من كليات غير مناظرة, وخدمات للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق العام الماضى, والطلاب الذين لم يقوموا باستكمال اجراءات اعادة قيدهم بالكليات التى تم ترشحهم اليها.

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