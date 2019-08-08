أستاذ اقتصاد: مجمع الأسمدة دليل على تغير فكر القيادة السياسية

قال الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، ان مشروع مجمع الأسمدة الذى افتتحه الرئيس السيسي أمس يمثل نقلة إيجابية لمصر.



وأضاف مسعود فى مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر" ان مصر كانت تصدر قبل هذا المشروع، الفوسفات بأسعار زهيدة دون المستوى ولذلك جاءت فكرة إنشاء المجمع الصناعات الفوسفاتية فى العين السخنة.



وتابع ان هذا المشروع دليل على ان فكر القيادة السياسية فى مصر تغير، وأصبح قائما على استغلال الموارد الاقتصادية لمصر .



واستكمل ان هذا المشروع قدم نقلة نوعية للصناعات المصرية، مشيرا الى أن مصر انطلقت من كونها دولة نامية الى دولة مصنعة لتصبح قيمة مضافة لمواردها الخام .