ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:41 م
حملة لتجميل الشوارع
حملة لتجميل الشوارع والميادين
محمود زيدان
قاد اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت نظافة وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد "مبروك" أعمال النظافة بشارع عبد الهادي راضي وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة، موجهًا بإزالة الإشغالات وضبط جميع شوارع وميادين كفر الشيخ ، والتركيز على كوبري المرور، وكوبري ميت علوان بمنطقة القنطرة البيضاء والشوارع الحيوية بمدينة كفر الشيخ.

كما شملت جولة رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تفقد أعمال النظافة بشارع السكة الحديد بالجزيرة الوسطى، حيث وجه بتقليم الأشجار وإزالة جميع المخلفات من الشارع.

واطمأن مبروك على تشغيل نافورة ميدان الميكانيكا والكهرباء بكفر الشيخ ، حيث وجه بصيانة نافورة ميدان النصر ، والمتابعة المستمرة لنظافة جميع النوافير بمدينة كفر الشيخ، مشددًا بتشغيل جميع النوافير بجانب أعمال النظافة والتجميل ، والتركيز على صيانة جميع خطوط الإنارة بكفر الشيخ .

جاء ذلك بحضور، سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ ، ورضا رجب ، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات.
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير وتجميل شوارع المدينة

سكرتير كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف الشوارع.. صور

محافظ الفيوم يتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان مدخل دار الرماد الغربي

تعليمات بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ .. صور

مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات..صور

تراكم القمامة وتعطل النافورات.. جولة رئيس مدينة كفر الشيخ الجديد تكشف المستور.. صور

ترشيحاتنا

عشان تعرفوا قيمتها .. سعر القطط المصرية في المركز الثاني عالميا

بحوزتهم 60 كيلو ذهب خام.. ضبط 10 أشخاص بينهم 3 أجانب لتنقيبهم عن المعدن النفيس

من أوضة النوم إلى السجن.. حكاية سرقة صديقة شيرين سيف النصر لمجوهراتها

صفعة جديدة لـ ميريام فارس.. قصة حفل فاتنة الغناء العالمي جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

قصف جبهة.. رد قاس من أم ضرة أنغام على أحمد إبراهيم

كنبة وسرير ومخدرات.. اعترافات مثيرة لـ قاتل معيد كلية الزراعة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رياضية لـ هنا الزاهد قبل زفافها بأسابيع

بـ تاتو كتف مثير.. داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير