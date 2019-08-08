رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور

قاد اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت نظافة وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.





وتفقد "مبروك" أعمال النظافة بشارع عبد الهادي راضي وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة، موجهًا بإزالة الإشغالات وضبط جميع شوارع وميادين كفر الشيخ ، والتركيز على كوبري المرور، وكوبري ميت علوان بمنطقة القنطرة البيضاء والشوارع الحيوية بمدينة كفر الشيخ.





كما شملت جولة رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تفقد أعمال النظافة بشارع السكة الحديد بالجزيرة الوسطى، حيث وجه بتقليم الأشجار وإزالة جميع المخلفات من الشارع.





واطمأن مبروك على تشغيل نافورة ميدان الميكانيكا والكهرباء بكفر الشيخ ، حيث وجه بصيانة نافورة ميدان النصر ، والمتابعة المستمرة لنظافة جميع النوافير بمدينة كفر الشيخ، مشددًا بتشغيل جميع النوافير بجانب أعمال النظافة والتجميل ، والتركيز على صيانة جميع خطوط الإنارة بكفر الشيخ .



