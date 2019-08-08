20 أغسطس.. ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد

أعلنت الدكتورة سلوي رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الخميس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح في بيان، الخميس، أنه يجب علي الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية، التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من أغسطس الجاري، وعلى مدار أسبوع فقط ماعدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.



وعن خطوات التقديم اشارت الي انه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة في الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامة، صوره من شهادة الميلاد.



وشددت على أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ٢٠ يومًا من تاريخه.