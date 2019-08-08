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محافظات

محافظ القاهرة: تسكين متضررى انهيار عقارات السيدة زينب قبل العيد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:45 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته بسرعة تسكين قاطني العقارات التي تضررت نتيجة انهيار عقار بحارة الشيخ أمام محكمة زينهم قبل حلول عيد الأضحى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لحصرهم وبيان مدى استحقاقهم.

وكلف محافظ القاهرة، السكرتير العام المساعد بأن يقضى السكان العيد فى مساكنهم الجديدة.

كان العقاران المجاوران للعقار الذى انهار أمس، الأربعاء، انهارا تأثرًا بالحادث ولم يسفر الانهيار عن مصابين أو وفيات نتيجة قيام أجهزة حى السيدة زينب بإخلاء العقارين قبل الانهيار تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية التى شكلها محافظ القاهرة لبيان مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التضامن الاجتماعي صرف الإعانات العاجلة اللازمة لسكان العقارات التى تم إخلاؤها وتوفير احتياجاتهم اليومية لحين إنهاء إجراءات التسكين، كما طالب برفع الآثار الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من إجراءاتها.

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