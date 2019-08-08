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محافظات

إعادة تأهيل منازل 6 قرى في الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:37 م
تأهيل منازل
تأهيل منازل
أحمد على
أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الخميس، أنه جار تأهيل وإعادة إعمار منازل قرى حانوت وكفرحانوت وكفرسنباط، وميت النور، وميت المخلص، وشرشابة، بمركز زفتى، بالتعاون مع فرع جمعية الأورمان بالغربية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار محافظ الغربية، أن أعمال تأهيل وإعمار تلك المنازل، يشمل تسقيفها وتوصيل كهرباء ومياه وتركيب أبواب وشبابيك ومحارة وسيراميك، ودهانات داخلى وخارجى للمنازل، لكي تعيش تلك الأسر الأولى بالرعاية حياة كريمة.

فيما أوضح العقيد عصام أحمد مدير فرع جمعية الأورمان بالغربية، أنه يتم حاليا إجراء عمليات القلب والعيون، ومساعدات زواج وقروض حسنه للمشروعات متناهية الصغر، وأيضا تسليم سماعات اذن وأطراف صناعية، للأسرة الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أنه سيتم ذبح 25 عجلا وتوزيعهم أيضا على الأسر الفقيرة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

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