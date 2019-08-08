تكريما لـ ولي العهد.. طريق الأمير محمد بن سلمان يصل بين جدة ومكة المكرمة.. صورة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اعتمد طلبا كانت قد تقدمت بها أمانة العاصمة، يتعلق بإطلاق اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أحد أهم الشوارع الحيوية في المدينة.



ويقترح الطلب تسمية الطريق الذي يربط بين جدة ومكة المكرمة، باسم الأمير محمد بن سلمان، بناء على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن إطلاق اسم ولي العهد السعودي على ذلك الطريق، جاء تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة الحجاج والمعتمرين وحرصه على تعزيز مسيرة التنمية، في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرة إلى أن الطريق، الذي أصبح يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، يعد أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية.



ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترا مرورا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق "مكة جدة السريع" مع الطريق الدائري الرابع المسمى بطريق علي بن أبي طالب.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن العديد من المشروعات ستقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان، وستشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة.