مشروع اقتصادي مبتكر في سلطنة عمان لتحويل الضباب إلي مياه للري



تواصل سلطنة عمان تنفيذ مشروعات مهمة غير تقليدية، مع تطوير التعاون الاقتصادي المشترك مع مختلف دول العالم في إطار السياسات التي تستهدف تفعيل برامج استراتيجية التنمية الشاملة وتنويع مصادر الدخل، وتوفير مصادر مائية جديدة.



وفي هذا الاطار تشهد السلطنة تنفيذ مشروع فريد لجمع المياه من الضباب خلال موسم الخريف في محافظة ظفار، للاستفادة منه في التوسع الزراعي ، ووقاية الاراضي الزراعية من التصحر.



وهو يعد أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج، ويمكن استخدامه كنموذج عالمي للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومكافحة تردي الأراضي والتصحر في المناطق الجافة وشبه الجافة.



وبذلك يساهم في الحد من فقدان الغطاء النباتي في جبال محافظة ظفار من خلال الاستفادة من المياه المتراكمة من الضباب لري الشتلات المزروعة والسماح بنمو الأشجار بشكل طبيعي.



ووفقًا لوزارة البيئة والشؤون المناخية العمانية، نجح مشروع جمع الضباب في توفير 350 ألف جالون من المياه خلال المرحلة التجريبية الاولي.



ونفذت الوزارة خطتها لجذب الضباب على مساحة شاسعة، وتضم أربعة مواقع في صلالة ومختلف ولايات محافظة ظفار بسبب طبيعة طقسها المتميز خلال موسم الخريف نتيجة ظهور الضباب المشبع.



ويستخدم المشروع شبكة تتعامل مع الرياح حيث يتم تخزين المياه المجمعة واستخدامها بعد موسم الخريف لري الشتلات المحلية المزروعة في المحافظة، ويتميز بالتكلفة المنخفضة بالإضافة إلى النجاح الكبير في تحقيق الأهداف المتوقعة.



ويخدم كافة المناطق المرتفعة، وتم اختيار مراكز تنفيذه، وفقًا للخصائص الجغرافية والمناخية للمواقع المتميزة مثل زيادة كمية الضباب المتوفرة في الهواء وسرعة الرياح واتجاهها ، وارتفاعها عن السطح وخصوبة التربة ، وذلك علي ضوء البيانات العلمية المتعلقة بالتنوع النباتي واحتمالات تصدع او تآكل التربة ، وكذلك سهولة التنفيذ وامكانيات المتابعة الدورية للمواقع.



وتطمح وزارة البيئة والشؤون المناخية تطوير خطط لجمع الضباب في المزيد من المواقع المختلفة في المحافظة.ويتضمن المشروع إقامة سياج لهذه المواقع ، مما سمح بنمو النباتات الموسمية بعيدا عن مسارات الرعي وتوفير البيئة المثالية لمختلف أنواع الحياة البرية ، وكذلك لتعزيز الوعي البيئي للحفاظ على الغطاء النباتي.



وقالت الوزارة: تم تصميم المشروع ليكون بأقل تكلفة ممكنة حيث تم اختيار المناطق المرتفعة لعمل خزانات التجميع لري المحاصيل بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى استخدام المضخات.

وهو يؤدي مستقبلا الى إبطاء التصحر ويساعد على تغطية الجبال بالنباتات ويساعد في توفير إمدادات المياه العذبة على مدار العام.