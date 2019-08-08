رفع الإشغالات بشوارع مركز مغاغة في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا من إزالة الإشغالات المتواجدة بالأحياء والشوارع الرئيسية ،من خلال الحملة التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية بالمركز، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة رفع الإشغالات والحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية بشوارع المركز.



قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز ،إن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات بالمركز لضبط حركة الشوارع وتنظيم حركة الباعة الجائلين بمحيط ميدان المطرانية



مشيرًا إلى تواجد مسئولى حى غرب المدنية بالموقع لرفع الإشغالات المتواجدة لتيسير الحركة المرورية.



وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.