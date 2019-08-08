نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة الجامعية

أجرى صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، جولة تفقدية لعدد من التطويرات والتجديدات بالمدينة الجامعية للطلبة .



ورافقه خلال هذه الجولة كل من المهندس محمد عبدالله المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية ، و المهندس محمد فاروق مقلد المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية ، و إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية ، وعضو إدارة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وخالد عاصم مدير المدينة الجامعية للطلاب.



وخلال الجولة أكد نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن إدارة الجامعة تحرص على استمرار أعمال الصيانة و التطوير بكافة قطاعاتها وبخاصة قطاع المدن الجامعية ، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ .



وأضاف أن العام الماضي شهد عددًا من المبادرات التي شارك فيها طلاب الجامعة من بينها مبادرة " بأيدينا نجملها" و التي انطلقت إيمانا بأهمية إشراك الطلاب في الحفاظ على منشآت الجامعة و الإسهام في تجميلها، مؤكدًا استمرار مثل هذه المبادرات الناجحة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل ، وأن أعمال الصيانة الجارية الآن هي امتداد لهذه المبادرة و يتم تنفيذها بالجهود الذاتية للجامعة و إدارة المدن والإدارة الهندسية للجامعة في تجربة رائدة.



كما أشاد بجهود و تعاون مختلف إدارات الجامعة ، لافتًا الى أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا وهو أن تنافس الخدمات المقدمة فيها للطلاب أرقي المستويات العالمية.