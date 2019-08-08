نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة الجامعية

أجرى صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، جولة تفقدية لعدد من التطويرات والتجديدات بالمدينة الجامعية للطلبة .
ورافقه خلال هذه الجولة كل من المهندس محمد عبدالله المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية ، و المهندس محمد فاروق مقلد المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية ، و إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية ، وعضو إدارة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وخالد عاصم مدير المدينة الجامعية للطلاب.
وخلال الجولة أكد نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن إدارة الجامعة تحرص على استمرار أعمال الصيانة و التطوير بكافة قطاعاتها وبخاصة قطاع المدن الجامعية ، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
وأضاف أن العام الماضي شهد عددًا من المبادرات التي شارك فيها طلاب الجامعة من بينها مبادرة " بأيدينا نجملها" و التي انطلقت إيمانا بأهمية إشراك الطلاب في الحفاظ على منشآت الجامعة و الإسهام في تجميلها، مؤكدًا استمرار مثل هذه المبادرات الناجحة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل ، وأن أعمال الصيانة الجارية الآن هي امتداد لهذه المبادرة و يتم تنفيذها بالجهود الذاتية للجامعة و إدارة المدن والإدارة الهندسية للجامعة في تجربة رائدة.
كما أشاد بجهود و تعاون مختلف إدارات الجامعة ، لافتًا الى أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا وهو أن تنافس الخدمات المقدمة فيها للطلاب أرقي المستويات العالمية.
ورافقه خلال هذه الجولة كل من المهندس محمد عبدالله المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية ، و المهندس محمد فاروق مقلد المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية ، و إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية ، وعضو إدارة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وخالد عاصم مدير المدينة الجامعية للطلاب.
وخلال الجولة أكد نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن إدارة الجامعة تحرص على استمرار أعمال الصيانة و التطوير بكافة قطاعاتها وبخاصة قطاع المدن الجامعية ، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
وأضاف أن العام الماضي شهد عددًا من المبادرات التي شارك فيها طلاب الجامعة من بينها مبادرة " بأيدينا نجملها" و التي انطلقت إيمانا بأهمية إشراك الطلاب في الحفاظ على منشآت الجامعة و الإسهام في تجميلها، مؤكدًا استمرار مثل هذه المبادرات الناجحة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل ، وأن أعمال الصيانة الجارية الآن هي امتداد لهذه المبادرة و يتم تنفيذها بالجهود الذاتية للجامعة و إدارة المدن والإدارة الهندسية للجامعة في تجربة رائدة.
كما أشاد بجهود و تعاون مختلف إدارات الجامعة ، لافتًا الى أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا وهو أن تنافس الخدمات المقدمة فيها للطلاب أرقي المستويات العالمية.