إزالة التعديات من على 138 فدانا أملاك دولة في بني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمنيا 21 حالة تعد لليوم السادس عشر على التوالي ضمن الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة عن طريق إدارة الازالات والإشغالات



وتأتي حملات الإزالة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيفها، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة حفاظا على الصالح العام .



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 21 حالة تعد منها 8 حالات تعد بالبناء على مساحة 4 آلاف و441 متر مربع، و 13 حالة استرداد أرض أملاك دولة علي مساحة 134 فدانا و23 قيراطا على الطريق الصحراوي الشرقي وقري الوحدة المحلية لقرية بنى صامت بالمركز.



وتستمر الوحدة المحلية لمركز مغاغة في شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات.