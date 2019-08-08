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محافظات

محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:15 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة وخاصة في مدينة المنصورة التي استعدت لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن لقضاء عيد مبارك وشدد على توفير كافة سبل الراحة والترفيه لأبناء الدقهلية لقضاء إجازة سعيدة .

وشدد محافظ الدقهلية على إستمرار عمل إدارات "الاشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها "خلال أيام العيد لإزالة أية اشغالات قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ،والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أية اعطال، وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على تواصل دائم مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن للإبلاغ عن اية طوارئ والتجاوب معها فورا.

يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على تكثيف أعمال النظافة بالشارع خلال فترة العيد وتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق والمحال خاصة خلال الأعياد لضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة ،وتكثيف الرقابة على المخابز ومستودعات الغاز ، واتخاذ كافة التدابير لتوفير خدمات المرافق والحرص على عدم تعطلها واصلاحها على الفور في حال حدوثها .

ومن جانبه أكد حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة على جاهزية المتنزهات بالمنصورة وحدائق الأسرة والطفل والاندلس والمزودة بالألعاب الترفيهية فضلا عن الحدائق المفتوحة بطول شارعي قناة السويس والجيش والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

كما أكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب على الانتهاء من ترميم الأرصفة والبردورات بداخل أرجاء حديقة شجرة الدر ومواصلة رفع كفاءة حديقة الزراعيين بشارع الجيش إستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث تم قص وتهذيب الأشجار والحشائش ، إلى جانب الرى الدائم للمسطحات الخضراء ورفع المخلفات من داخل أرجاء الحديقة .

ومن جهتها قالت المهندسة سوسن مجاهد إنه تم تكثيف أعمال رفع القمامة خاصة في محيط مداخل مدينة المنصورة ورفع الأتربة ورفع كفاءة الإنارة بالطريق العام وعلى جانبي طريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب وطريق أجا ومتابعة أعمال رى الاشجار بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب اجا وحديقة مثلث كوبرى منية سندوب العلوى وتقليم الأشجار وقص الحشائش بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب اجا ،وأعمال دهان أعمدة الإنارة بطريق السنبلاوين .
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور
محافظ الدقهلية: المنصورة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك..صور

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