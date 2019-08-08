متحف قصر المنيل يعرض كنوز صاحبه الأمير محمد علي توفيق..صور

نظم متحف قصر المنيل اليوم الخميس معرضا مؤقتا بعنوان"يا رايحين للنبي الغالي"،في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع المتاحف بوزارة الآثار احتفالا بحلول عيد الاضحى المبارك.



المعرض إفتتحه د.ولاء بدوي مدير عام المتحف،حيث كشف أنه يضم قطعتين أثريتين نادرتين من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحا وحبا في رسول الله، ومصحف نادر لياقوت المستعصم.



كما يضم أندر المقتنيات التي تخص الامير محمد علي توفيق والمجموعات الاثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة، وصورتين نادرتين تعرضا لأول مرة للجمهور للأمير محمد علي توفيق وهو بملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج.



وأضاف: ويمكن لزوار المعرض التعرف علي تاريخ كسوة الكعبة في العصر الحديث، ودار الكسوة بالخرنفش وطرز والوان كسوة الكعبة عبر العصور.