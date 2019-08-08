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فن

زينة ترد على رسالة تامر حسنى بعد اعتذاره عن ذا فويس كيدز

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:43 م
زينة
زينة
أحمد إبراهيم
علقت الفنانة زينة، على إعلان الفنان تامر حسنى عن قرار اعتذاره وعدم مشاركته فى الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز" وذلك عبر حساب تامر حسنى على انستجرام.

وقالت زينة: "مفيش بديل لك"، وكان تامر حسني أعلن أنه لن يشارك في الموسم الجديد من البرنامج لأسباب خاصة لم يكشف عنها، وتمنى أن يجد القائمون عليه بديلا له.

يذكر ان زينة تشارك تامر حسني فى فيلمه الجديد "الفلوس" الذى تقرر تأجيل عرضه فى عيد الاضحى.

والفيلم يشارك في بطولته خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎
زينة ترد على رسالة تامر حسنى بعد اعتذاره عن ذا فويس كيدز
زينة ترد على رسالة تامر حسنى بعد اعتذاره عن ذا فويس كيدز

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