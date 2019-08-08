ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 82 ألف شقة لحاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:37 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء تنفيذ 82 ألف شقة لصالح حاجزي الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الرقم بخلاف 120 ألف وحدة سكنية يتم العمل فيها لحاجزي الإعلانات السابقة ونسبة منها سترحل لحاجزي الإعلان العاشر بعد استيفاء الحاجزين بالإعلانات السابقة.

يُذكر أن الإعلان العاشر تقدم به حوالي 200 ألف شخص وتم قبول 177 ألف فقط.

وتشمل وحدات الإعلان العاشر 7 مدن هي العبور الجديدة وبدر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والسادات والغردقة.

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف سر تسمية الثامن من ذي الحجة بيوم التروية

صفعة جديدة لـ ميريام فارس.. قصة حفل فاتنة الغناء العالمي جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

بـ تاتو كتف مثير.. داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير

شاهد.. نهش لحم فتاة أمام أعين والديها فى هجوم مرعب لأسماك القرش

يسكن معه في نفس الغرفة.. القبض على قاتل المصري في إيطاليا

رئيس سموحة يعلن انتقال نجم الأهلي السابق للإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رياضية لـ هنا الزاهد قبل زفافها بأسابيع

بـ تاتو كتف مثير.. داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير