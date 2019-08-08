تنفيذ 82 ألف شقة لحاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء تنفيذ 82 ألف شقة لصالح حاجزي الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.





وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الرقم بخلاف 120 ألف وحدة سكنية يتم العمل فيها لحاجزي الإعلانات السابقة ونسبة منها سترحل لحاجزي الإعلان العاشر بعد استيفاء الحاجزين بالإعلانات السابقة.





يُذكر أن الإعلان العاشر تقدم به حوالي 200 ألف شخص وتم قبول 177 ألف فقط.



