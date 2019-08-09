بسبب رشاقتها.. عجوز تثير إعجاب السوشيال ميديا ..فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة عجوز يوضح أن الرياضة لا تقتصر على سن معين و أن الشيب لا يؤثر على القوام الممشوق.



ظهرت في الفيديو العجوز البرازيلية البالغة من العمر 69 عاما، وهي تقفز وتلعب الرياضة بكل همة و نشاط و كأنها شابة عشرينية متجاهلة عمرها الحقيقي ، حسب ما ورد في موقع "روسيا اليوم".



جدير بالذكر أن تلك السيدة هي جدة لثلاثة أحفاد و تشجعهم دائما على ممارسة الرياضة في أوقات فراغهم لأنها تفرغ ما لديهم من طاقة سلبية .



