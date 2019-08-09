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منوعات

بسبب رشاقتها.. عجوز تثير إعجاب السوشيال ميديا ..فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:11 ص
عجوز تثير إعجاب السوشيال
عجوز تثير إعجاب السوشيال ميديا
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة عجوز يوضح أن الرياضة لا تقتصر على سن معين و أن الشيب لا يؤثر على القوام الممشوق.

ظهرت في الفيديو العجوز البرازيلية البالغة من العمر 69 عاما، وهي تقفز وتلعب الرياضة بكل همة و نشاط و كأنها شابة عشرينية متجاهلة عمرها الحقيقي ، حسب ما ورد في موقع "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن تلك السيدة هي جدة لثلاثة أحفاد و تشجعهم دائما على ممارسة الرياضة في أوقات فراغهم لأنها تفرغ ما لديهم من طاقة سلبية .

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