بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتظهر فيها بنفس الفستان التي ظهرت به أكثر من مرة.



وللمرة الثالثة، ترتدي الفنانة ياسمين صبري ذات الفستان الأبيض القصير المشجر بالورود ولكن تختلف الاطلالة هذه المرة بارتدائها جاكيت بدلة باللون الأحمر علي الفستان وهو ما تماشى مع إطلالتها.



وتفضل الفنانة ياسمين صبري هذا الفستان لانه ملفوف عند منطقة الخصر والتي تعد طريقة أنيقة لإظهار البطن والخصر أكثر نحافة مما يساهم في أن تبدو ياسمين صبري في هذه الإطلالة خصيصًا بقوام ممشوق وأنثوي.



وينجح هذا الفستان في إخفاء أي عيوب أو بروز في القوام.