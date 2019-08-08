ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة توافق على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:39 م
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي إبداؤها من عدد من الوزارات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بشمال سيناء وجنوب سيناء لصالح المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة بشأن إقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم أهالي سيناء.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة القبض على 5 مراهقين اغتصبوا فتاة على شاطئ البحر

الإمارات تسحب شكوي ضد قطر.. تفاصيل

صفعة جديدة لـ ميريام فارس.. قصة حفل فاتنة الغناء العالمي جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

بحوزتهم 60 كيلو ذهب خام.. ضبط 10 أشخاص بينهم 3 أجانب لتنقيبهم عن المعدن النفيس

الهجرة تحقق حلم المصري بطل واقعة الطائرة الرومانية

هل الشاي باللبن يصيب بالسرطان.. الأعلى للجامعات يجيب | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رياضية لـ هنا الزاهد قبل زفافها بأسابيع

بـ تاتو كتف مثير.. داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير