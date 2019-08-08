الحكومة توافق على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي إبداؤها من عدد من الوزارات.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بشمال سيناء وجنوب سيناء لصالح المحافظتين لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة بشأن إقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم أهالي سيناء.