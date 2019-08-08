"الإصلاح الزراعي" تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا غرب المنيا

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطابًا من مجدي الشراكي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، يفيد رغبة الجمعية في منح أسر ضحايا غرب المنيا اعانة قدرها 100 ألف جنيه بواقع 25 ألفا لكل متوفى ووجهت الوزارة الشكر لمجلس إدارة الجمعية على موقفهم النبيل تجاه أسر الضحايا.



وأكد "الشراكي" أنه سوف يقوم بصرف هذه الإعانة لورثة الضحايا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.



الجدير بالذكر أن محمد نبيل سائق، وجمال محمد علي عامل بقطاع الإنتاج، وأحمد رجب بمعهد الأراضي والمياه، وعمر الضوى صادق عامل بالمشروع لقوا مصرعهم في حادث سير نتيجة لاصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحرية.



وتتابع وزارة الزراعة الحادث منذ وقوعه وكان قد تقرر صرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه لكل أسرة ووجهت بتقديم كافة أوجه المساعدة لأسر الضحايا شهداء العمل والإنتاج.