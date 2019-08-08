حديقة الشهداء.. مبارك سابقا بطور سيناء تحت حصار الإهمال.. صور



تحولت حديقة الشهداء بطور سيناء "مبارك سابقا" إلى غابة من الأشواك والحشائش بعد إهمال مجلس مدينة طور سيناء لها على مدار سنوات بل أصبحت مرتع للكلاب الضالة والحشرات الضارة بسبب عدم العناية الحديقة التى تكلفت أكثر من ٥ مليون جنيه منذ ٢٠ عاما مضت وكان تحتوى على العديد من البرجولات المواطنين ومكتبة وخزان مياه ووآلات زراعية لم تعد موجودة .



ورصدت كاميرا " صدى البلد " الصورة المؤسفة التى أصبحت عليها الحديقة وهي أصبحت تملؤها الأشواك وموت حديقة الورد التى كانت موجودة بها علاوة يوجد لها العديد من منه.



وشكا سكان حى النور بطور سيناء من الصورة المؤسفة التي وصلت لها الحديقة وأصبحت الكلاب الضالة التى بها مصدر إزعاج لمن فى الحي.



وأضاف هانى عبد الله من سكان طور سيناء إن الحديقة أهدرت لها أموال كثيرة من الماء والاضاءة رغم أنه لا يدخلها أحد من السكان.



وفى الوقت الذى يجهز المسؤولين الحدائق استعدادا لعيد الاضحى زاد الإهمال للحدائق العامة هدم مجلس المدينة الحدائق المنزلية.



وانتقد كامل هنداوي أحد القيادات الشعبية بطور سيناء عدم اهتمام مجلس المدينة بالحدائق العامة رغم أننا مقبلون على إجازة عيد الأضحى المبارك والمواطنين يحتاجون للحدائق العامة للخروج والتنزه .



وطالب سكان طور سيناء بالاهتمام بحديقة الشهداء وتجهيزها المواطنين.