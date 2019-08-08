هزيمة إسرائيل فرض.. إيران تتحدى الجميع فى رسالة لـ نصر الله

بعث الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب يوليو 2006.



وقال شمخاني، في الرسالة، إن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت".



وأضاف : "سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.



وتابع شمخاني أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وهزمت المشروع الصهيوني الأمريكي للشرق الأوسط الجديد".



وأوضحت أن "المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت، إلى جانب جبهة المقاومة، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".



ولفت المسؤول الإيراني في رسالته، إلى أن "الصدق والشجاعة وبصيرة حسن نصر الله كانت عاملا حاسما في حركة ودور "حزب الله" في خلق الوحدة الوطنية اللبنانية والأمن والسلام على حدود لبنان".



وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على أن "رجال جبهة المقاومة يتابعون ما تفعله إسرائيل وسيفرضون عليها الهزيمة".



وقال: "قريبا ستكون فلسطين حرة، وسيصلي أبناء المقاومة في القدس الشريف"، مؤكدا استمرار دعم إيران لجبهة المقاومة بوجه إسرائيل.

